Decorrenza Naspi: pagamento in base alla domanda (Di domenica 2 agosto 2020) Importantissimo in relazione alla Decorrenza della liquidazione dell’indennità di disoccupazione è il tempismo con cui si presenta la domanda di Naspi. Perchè è proprio la domanda a determinare da quando si ha diritto al trattamento. Scopriamo perchè. Decorrenza Naspi Una lettrice, in cerca di risposte, scrive: Salve vi contatto per avere una informazione. Ho fatto la domanda Naspi sul sito INPS nei giorni primi di luglio, avendo finito il contratto il 30 giugno. Aspettando i soldi a fine luglio chiedo l’ INPS per avere informazioni, loro mi dicono che ho sbagliato qualcosa, e quindi oggi ho rifatto dal caf la domanda nuova. Vi chiedo quindi, ma ho perso il ... Leggi su notizieora

Naspi agosto2020 Inps requisiti, quanto dura e quanto spetta, domanda di disoccupazione, pagamento e novità decreto Agosto: Il lavoratore dipendente o assimilato che nel corso dell'anno, perde involon ...

L'Anticipazione NASPI 2020 è la possibilità per i lavoratori licenziati involontariamente e beneficiari di NASPI, di poter richiedere all’INPS, l’anticipazione dell’indennità di disoccupazione per pot ...

