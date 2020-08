Ambra Lombardo, è finita con Kikò Nalli? “Stanca di aspettare” (Di domenica 2 agosto 2020) Ambra Lombardo rompe il silenzio su Kikò Nalli raccontando il momento che sta vivendo: “Sono stanca di aspettare, sarà un’estate da single”. Ambra Lombardo rompe il silenzio su Kikò Nalli. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, la bellissima professoressa siciliana, protagonista dell’ultima edizione nip del Grande Fratello dove ha conosciuto proprio Kikò, ha … L'articolo Ambra Lombardo, è finita con Kikò Nalli? “Stanca di aspettare” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

