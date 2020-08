Traffico Roma del 01-08-2020 ore 17:30 (Di sabato 1 agosto 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione e prudenza per un incidente avvenuto in via Appia Nuova all’altezza di via Don Orione sono possibili rallentamenti per un altro incidente avvenuto in via di Villa a Bresso via Lariana trasporto pubblico sono iniziati ieri i lavori Ai Binari dei tram di Porta Maggiore e ora Corsia dei tram via Prenestina Fino al prossimo 14 agosto i tram 35 14 19 sono integralmente sostituiti da bus a Fonte Nuova in questo fine settimana nel prossimo è prevista la chiusura al Traffico dopo le 19 di via Nomentana tra via Primo Maggio e via Vico questo per consentire lo svolgimento della manifestazione isola pedonale deviazioni sulla Nomentana bis e in via Tor Sant’Antonio interessata anche la di bus 337 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto ... Leggi su romadailynews

GDF : #GDF #Roma: traffico internazionale di #cherosene rubato alla #NATO. Un #arrestato e 14 #denunciati. #NoiconVoi - arianna20032000 : RT @GDF: #GDF #Roma: traffico internazionale di #cherosene rubato alla #NATO. Un #arrestato e 14 #denunciati. #NoiconVoi - MissDarcy60 : RT @MarsellaLuca: Immigrato clandestino ad #Ostia strafatto si sdraia per strada e blocca il traffico dopo una rissa. Accade davanti all'ex… - InfoAtac : #info #atac ??? Linea 910 in direzione stazione Termini, da via Salaria devia per piazza Fiume, via Piave, via XX Se… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 01-08-2020 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 01-08-2020 ore 09:30 RomaDailyNews Lavori sul viadotto di Corso Francia: interventi su manto stradale e giunti

Lavori in corso sul viadotto di Corso Francia. Nel quadrante nord di Roma prosegue il programma Strade Nuove: dopo i lavori di riqualificazione del Ponte di Tor di Quinto e della Galleria Giovanni XXI ...

Traffico internazionale di cherosene rubato alla NATO, un arresto e 14 denunce

(Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2020 traffico internazionale di cherosene rubato alla NATO, un arresto e 14 denunce La Guardia di finanza di Roma blocca traffico internazionale di cherosene rubato all ...

Lavori in corso sul viadotto di Corso Francia. Nel quadrante nord di Roma prosegue il programma Strade Nuove: dopo i lavori di riqualificazione del Ponte di Tor di Quinto e della Galleria Giovanni XXI ...(Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2020 traffico internazionale di cherosene rubato alla NATO, un arresto e 14 denunce La Guardia di finanza di Roma blocca traffico internazionale di cherosene rubato all ...