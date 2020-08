Tanti tamponi? «Sono inutili» (Di sabato 1 agosto 2020) Secondo il magnate, i risultati dei test arrivano troppo tardi per poter essere utili nell'arginare i focolai Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Tanti tamponi? «Sono inutili» #gates #statiuniti #test #covid19 - GianRibo84 : @you_trend Poi ti spieghi il perchè ci sono tanti casi in Veneto e in Lombardia. Guardate il numero dei tamponi fatti - ghibellino01 : @franziskanava @marcos82 @Corriere Non dimentico Zingaretti e Sala agli aperitivi, non dimentico Boccia con mascher… - MonickMistika : RT @Marco_dreams: Trump:”Ho ordinato di rallentare i tamponi ed i test sierologici perchè più se ne fanno più casi si scoprono'. Il ragiona… - 539th : @ASampierdarena @Dischivolanti È una cosa che andrebbe comunicata meglio, non è possibile che facciano in un giorno… -

Ultime Notizie dalla rete : Tanti tamponi Tanti tamponi e pochi casi nuovi: sempre più sotto controllo il contagio da coronavirus in regione AltaRimini PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI-LAZIO: Mertens assistman, Correa fatica

Le pagelle e il tabellino di Napoli-Lazio, sfida valida per la 38ma e ultima giornata del campionato di Serie A: i voti della sfida del San Paolo Napoli che esce alla distanza, dopo essersi portato in ...

Migranti e coronavirus, Boccia: «Sbagliato guardare alle frontiere. Il 75% dei positivi sono italiani»

Soddisfazione per l’articolo del New York Times, che elogia l’Italia come «modello globale» per la lotta al virus. E preoccupazione per quella minoranza che snobba le regole. Con questo stato d’animo ...

Le pagelle e il tabellino di Napoli-Lazio, sfida valida per la 38ma e ultima giornata del campionato di Serie A: i voti della sfida del San Paolo Napoli che esce alla distanza, dopo essersi portato in ...Soddisfazione per l’articolo del New York Times, che elogia l’Italia come «modello globale» per la lotta al virus. E preoccupazione per quella minoranza che snobba le regole. Con questo stato d’animo ...