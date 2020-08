Saldi al via in tutta Italia, giù il budget (Di sabato 1 agosto 2020) Saldi al via in tutta Italia. Dal 1° agosto è partita la corsa agli acquisti anche se con un budget minore. ROMA – Saldi al via in tutta Italia. Dopo la partenza in Sicilia, Calabria, Campania, Piemonte, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, nel resto del Paese è iniziata la corsa agli acquisti anche se quest’anno sarà una spesa inferiore rispetto al passato per la pandemia. Il budget medio previsto, secondo quanto riferito da Confesercenti, dovrebbe essere di 116 euro con un calo del 20% rispetto al 2019. I consumatori, comunque, non hanno nessuna intenzione di farsi sfuggire questa grande occasione. Confesercenti: “I Saldi un’ottima occasione per i clienti” Il via dei ... Leggi su newsmondo

M5S_Camera : Buone notizie per le partite iva e autonomi: via saldi e acconti! - Tg3web : Saldi al via in tutta Italia. Dopo le chiusure imposte dalla pandemia, i commercianti sperano in una spinta alle ve… - ilcomizio : VIA AI SALDI IN TUTTA ITALIA: 6 SU 10 FARANNO ACQUISTI, MA IL BUDGET SCENDE DEL 20% (116 EURO A PERSONA) #1agosto… - NewsMondo1 : Saldi al via in tutta Italia, giù il budget - paolorm2012 : Al via i saldi estivi a Roma: a caccia di scarpe e magliette ma vendite al rallentatore -

Ultime Notizie dalla rete : Saldi via Saldi al via in tutta Italia Adnkronos Via ai saldi in tutta Italia: scende il budget, prevista una spesa di 116 euro a persona

ROMA – Saldi estivi al via ufficialmente in tutta Italia. Dopo l’apertura anticipata di Sicilia e Calabria (il 1° luglio), Campania (21 luglio) e Piemonte, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia (la scorsa ...

Via ai saldi in tutta Italia. Confesercenti, scende il budget

Saldi estivi al via ufficialmente in tutta Italia. Dopo l'apertura anticipata di Sicilia e Calabria (il primo luglio), Campania (21 luglio) e Piemonte, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia (la scorsa set ...

ROMA – Saldi estivi al via ufficialmente in tutta Italia. Dopo l’apertura anticipata di Sicilia e Calabria (il 1° luglio), Campania (21 luglio) e Piemonte, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia (la scorsa ...Saldi estivi al via ufficialmente in tutta Italia. Dopo l'apertura anticipata di Sicilia e Calabria (il primo luglio), Campania (21 luglio) e Piemonte, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia (la scorsa set ...