Parla l’arbitro Gianluca Rocchi: “Arrivato il momento giusto per lasciare” (Di sabato 1 agosto 2020) “Ringrazio la Juventus e la Roma che mi hanno fatto vivere un momento triste in maniera molto bella. Sono molto onorato dopo questa sera. E’ la miglior fine che potessi immaginare, il campo per noi è vita. Credo sia arrivato il momento giusto per lasciare“. Queste le dichiarazioni dell’arbitro Gianluca Rocchi al termine di Juventus-Roma, trentottesima giornata di Serie A e ultima gara in carriera per il fischietto di Firenze. “Con un clima completamente diverso le partite non sono le stesse – ha proseguito a Sky – ho avuto difficoltà e magari certe decisioni vengono amplificate in campo. Si fischia troppo? Credo che questa situazione particolare sia una delle cause principali. Adesso mi prenderò qualche giorno per riposare, ho bisogno di ... Leggi su sportface

