“Orge sfrenate e festini ovunque, anche Naomi Campbell, Heidi Klum e Bill Clinton..”. Le rivelazioni di Ghislaine Maxwell fanno tremare vip e potenti (Di sabato 1 agosto 2020) Orge senza sosta e ovunque, in casa, in spiaggia, in giardino, sui lettini a bordo piscina. festini sfrenati a cui spesso partecipavano ragazze minorenni reclutate a New York o in Europa e portate a Little St.James, l’ormai famigerata ‘Pedophile Island’di Jeffrey Epstein nell’arcipelago delle Isole Vergini. Abusi sessuali a cui partecipava la fidanzata Ghislaine Maxwell, spesso perpetrati anche a bordo del jet privato del finanziere, quel ‘Lolita Express’ su cui era stato sistemato un grande letto e che, raccontano i testimoni, ha ospitato decine di vip e di potenti portandoli nel Paradiso privato ai Caraibi. Ma ora che le carte delle indagini cominciano ad essere pubblicate per ordine di un giudice federale di Manhattan, Loretta Preska, quei vip e ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : “Orge sfrenate e festini ovunque, anche Naomi Campbell, Heidi Klum e Bill Clinton..”. Le rivelazioni di Ghislaine M… -

Ultime Notizie dalla rete : “Orge sfrenate A GIAMBATTISTA VICO E ALL'ITALIA, L'OMAGGIO DI JAMES JOYCE - E DI GOETHE. Una nota - di Federico La Sala La Voce di Fiore