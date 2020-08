Nessuna distanza sui treni, è bufera: il governo costretto al dietrofront (Di sabato 1 agosto 2020) Gabriele Laganà Il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, ha avvertito che viaggiare sui treni senza distanziamento può portare alla ripresa dell’andamento epidemico Mentre in Italia negli ultimi giorni la curva dei contagi da coronavirus è in crescita, con l'indice Rt ormai prossimo all'1 a livello nazionale, cambia il modo di spostarsi con i treni. Da ieri, infatti, tutti i convogli ad alta velocità di trenitalia e Italo da potranno viaggiare con il cento per cento dei posti occupati. Niente più sedili vuoti, quindi, per garantire il distanziamento tra i passeggeri. Una decisione, questa, fortemente criticata dal Cts, il Comitato tecnico scientifico. Gli esperti spiegano che la scelta è stata presa "senza aver ricevuto il parere del Comitato" e ... Leggi su ilgiornale

I contagi di covid in Sicilia sono aumentati drasticamente, la Sicilia è tra le 8 regioni con un Rt, tasso di contagiosità, superiore ad 1. L’infettivologo del Policlinico, il professore Antonio Casci ...

«È consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro a bordo dei treni a lunga percorrenza - spiega il Mit - nei casi in cui l'aria a bordo venga rinnovata sia mediante l'impianto di cl ...

