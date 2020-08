Maltempo, notte da incubo al Nord dopo i +40°C del pomeriggio: tetti scoperchiati a Tortona, devastazioni e blackout dal Piemonte al Veneto [FOTO e VIDEO LIVE] (Di sabato 1 agosto 2020) È una serata di forte Maltempo sul Piemonte, dove dopo i +40°C toccati nel pomeriggio, sono esplosi violenti temporali in serata, che hanno prodotto grandine, nubifragi e forte vento. Tanti i danni provocati, soprattutto nell’Alessandrino e nell’Astigiano, dove si sono verificate violente grandinate, con chicchi fino a 4cm. In particolare, Alessandria è stata colpita da un forte downburst che ha provocato danni ingenti: cornicioni crollati, alberi sradicati e allagamenti (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto e VIDEO in fondo all’articolo). Il Rain Rate ha toccato i 311mm/h, secondo il Centro Meteo Piemonte. tetti scoperchiati a Tortona, sempre ... Leggi su meteoweb.eu

Lo avevamo annunciato in un editoriale nel corso di questa settimana, il weekend che è ormai partito si sarebbe dimostrato caldo, ma accompagnato da condizioni di forte maltempo a tratti. La tendenza ...

Maltempo in provincia di Sondrio, il bilancio: frane e 43 evacuati

Valdidentro (Sondrio), 1 agosto 2020 - Frane, allagamenti ed evacuati per il maltempo. I Vigili del fuoco di Valdisotto con i colleghi volontari di Livigno, dalle 20 dell’altro giorno a sera inoltrat ...

