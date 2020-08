La furia di Locatelli (Css): «Nessuno ci ha avvisato dello stop al distanziamento sui treni». E invita il governo a ripensarci (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (1° agosto) La decisione di porre fine al distanziamento tra i posti a sedere dei treni a lunga percorrenza, confermata anche da alcune comunicazioni di servizio che circolano in queste ore, ha destato perplessità e reazioni forti nel mondo scientifico. A scendere in campo anche il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, componente del Comitato tecnico scientifico. «Stupisce un po’, per non dire che sconcerta, la decisione assunta di porre fine al distanziamento sui treni – ha detto Locatelli all’Adnkronos -. Il Comitato tecnico scientifico non è mai stato investito del problema, e non posso non dire che questa decisione desta preoccupazione e perplessità, in un momento in ... Leggi su open.online

infoitinterno : La furia di Locatelli (Css): «Nessuno ci ha avvisato dello stop al distanziamento sui treni». E invita il governo a… - Notiziedi_it : La furia di Locatelli (Css): «Nessuno ci ha avvisato dello stop al distanziamento sui treni». E invita il governo a… -

Ultime Notizie dalla rete : furia Locatelli La furia di Locatelli (Css): «Nessuno ci ha avvisato dello stop al distanziamento sui treni». E invita il governo a ripensarci Open Mercato Juventus: colpo italiano a centrocampo, si tratta

Manuel Locatelli sempre più ‘piano A’ della Juventus. Gli uomini di mercato del club bianconero stanno portando avanti un progetto di rinnovamento a centrocampo, e hanno messo nel mirino il regista de ...

Manuel Locatelli sempre più ‘piano A’ della Juventus. Gli uomini di mercato del club bianconero stanno portando avanti un progetto di rinnovamento a centrocampo, e hanno messo nel mirino il regista de ...