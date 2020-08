In Germania salgono i contagi: 'Sanzioni più dure per chi non rispetta le misure anti-Covid' (Di sabato 1 agosto 2020) Anche nel cosiddetto disciplinato nord-Europa molti se ne fregano delle regole e il governo corre ai ripari. Chiunque metta deliberatamente in pericolo gli altri deve aspettarsi che ciò abbia gravi ... Leggi su globalist

Anche nel cosiddetto disciplinato nord-Europa molti se ne fregano delle regole e il governo corre ai ripari. Chiunque metta deliberatamente in pericolo gli altri deve aspettarsi che ciò abbia gravi co ...

ROMA – Per il terzo giorno consecutivo la Francia registra oltre 1.300 nuovi casi di coronavirus. Nelle ultime 24 sono stati individuati 15 nuovi focolai per un totale di 157 sotto osservazione in tut ...

