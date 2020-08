Covid, Speranza firma l'ordinanza: sì al distanziamento sui treni (Di sabato 1 agosto 2020) Il Ministro della Salute Roberto Speranza, dopo gli allarmi degli ultimi giorni da parte di alcuni membri del Comitato Tecnico-Scientifico, ha reintrodotto l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza sui treni: ″È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela. Per questo ho firmato una nuova ordinanza che ribadisce che in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro che l’obbligo delle mascherine”.Speranza ha annunciato la misura con un post su Facebook: “Questi sono i due principi essenziali che, assieme al lavaggio frequente ... Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Ansa : #coronavirus Il #Cts esprime preoccupazione per il trend ascendente della #curva. 'Serve massima attenzione, manten… - Corriere : L’audio inedito sulla zona rossa, quando la Lombardia disse a Speranza: decidete voi se chiudere - Agenzia_Ansa : #Coronavirus i contagi salgono ancora in Italia, +386. Tre le nuove vittime #ANSA - PetrazzuoloF : RT @HuffPostItalia: Covid, Speranza firma l'ordinanza: sì al distanziamento sui treni - CretellaRoberta : RT @valy_s: #Covid_19 Il Min. #Speranza ha deciso: niente allentamento delle misure sui treni. Obbligo di mascherina e distanziamento soci… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza Covid, Speranza firma l'ordinanza: sì al distanziamento sui treni L'HuffPost Treni senza distanziamento, ordinanza del Governo: «No a convogli pieni, mascherine obbligatorie»

«È consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro a bordo dei treni a lunga percorrenza - spiega il Mit - nei casi in cui l'aria a bordo venga rinnovata sia mediante l'impianto di cl ...

Niente occupazione del 100% dei posti: si ritorna al distanziamento alternato sui treni, per combattere il coronavirus.

Dopo la polemica sorta dai gestori dei treni di alta velocità in merito alla cancellazione delle distanze a bordo dei convogli ripristinando la capacità dei posti a sedere al 100%, il governo ha pensa ...

«È consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro a bordo dei treni a lunga percorrenza - spiega il Mit - nei casi in cui l'aria a bordo venga rinnovata sia mediante l'impianto di cl ...Dopo la polemica sorta dai gestori dei treni di alta velocità in merito alla cancellazione delle distanze a bordo dei convogli ripristinando la capacità dei posti a sedere al 100%, il governo ha pensa ...