“Bimbi rom come animaletti”: frasi shock del consigliere comunale (Di sabato 1 agosto 2020) Maria Cristina Taccini, esponente della Lega al consiglio comunale di San Giuliano Terme (Pisa), si esprime così nei confronti dei bimbi rom. Duro il contrattacco da parte della scena politica, locale e nazionale. È bufera attorno alla figura di Maria Cristina Taccini. Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, si tratta del vice-presidente dell’assemblea … L'articolo “Bimbi rom come animaletti”: frasi shock del consigliere comunale proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fanpage : 'I bambini rom sono un po’ come animaletti che alzano la gamba e fanno la pipì sotto a un albero, strisciano per te… - repubblica : Nel Pisano, consigliera leghista: 'I bimbi rom sono un po' animaletti...' E' polemica - Open_gol : E a chi le ha fatto notare che il paragone non era corretto, ha risposto: «È così» - GiovanniBussett : RT @Mary1Boom: Parole inaccettabili e razziste da parte di un membro delle istituzioni e VicePresidente del Consiglio Comunale.L’esponente… - FabrizioSigolo : RT @CalaminiciM: E quando pensi di aver già sentito tutto ciò che fa disgustare , una leghista paragona i bimbi rom agli animali e capisci… -

Ultime Notizie dalla rete : “Bimbi rom Rilasciato conversione per Amiga di Raid Over Moscow Retrogaming History