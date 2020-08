Apice del CALDO AFRICANO, ma refrigerio imminente con TEMPORALI anche forti (Di sabato 1 agosto 2020) L’anticiclone AFRICANO tiene l’Italia in una vera e propria fornace, ma queste sono le ultime ore nelle quali la canicola resterà ovunque asfissiante. Il grande CALDO, oltre all’Italia, ha invaso mezza Europa. Basti pensare che Londra ha raggiunto i +37.8°C, ad un passo dal record assoluto di appena un decimo superiore. Parigi ha sfiorato i 40 gradi e, se non fosse per quanto avvenuto con il CALDO storico un anno fa, ora si starebbe parlando di evento epocale. Il CALDO da queste parti è però agli sgoccioli, per effetto dell’avanzata di un fronte atlantico che poi raggiungerà anche l’Italia. Il weekend sul nostro Paese parte rovente, ma la domenica inizierà a mostrare l’inizio di un deciso sconquasso meteo. L’attuale ... Leggi su meteogiornale

Ossmeteobargone : RT @flash_meteo: L'alta pressione di origine africana domina sull'Italia. Oggi in Toscana #temperature che sfiorano i 38 gradi. L'apice del… - psikonerd : @FabioCasalucci C'è da capirli. Hanno provato a, e in alcuni casi ci sono riusciti, bruciare la carriera a tanti br… - Massimo21705820 : @zucconideputato @FratellidItalia Avendo all’APICE delle ISTITUZIONI sul K2 uno del PD ex DC poi PPI poi DL, non si… - CentroMeteoITA : #METEO #ROMA - Apice del #CALDO sulla Capitale tra oggi e domani, poi CALO TERMICO ma senza #MALTEMPO, ecco le prev… - ValNap1926 : @jo19N26 @mille9ventisei Jo purtroppo l'apice della comunicazione azzurra è il twitt del presidente. -

Ultime Notizie dalla rete : Apice del Apice del CALDO AFRICANO, ma refrigerio imminente con TEMPORALI anche forti Meteo Giornale A Terracina un mese con R.Estate in Scena

A Terracina al via la rassegna R.ESTATE IN SCENA: dal 1 agosto un mese di spettacoli, teatro e musica con importanti nomi della scena contemporanea Dal 1 al 31 agosto, il teatro, con le sue storie, i ...

Esplode Estra, ultimatum a Coingas: via Macrì

di Sergio Rossi Esplode Estra ed è raro assistere in una partecipata a questo incredibile volar di stracci. In tutto ciò la componente aretina è sotto scacco, stretta all’angolo dal 75% dei soci della ...

A Terracina al via la rassegna R.ESTATE IN SCENA: dal 1 agosto un mese di spettacoli, teatro e musica con importanti nomi della scena contemporanea Dal 1 al 31 agosto, il teatro, con le sue storie, i ...di Sergio Rossi Esplode Estra ed è raro assistere in una partecipata a questo incredibile volar di stracci. In tutto ciò la componente aretina è sotto scacco, stretta all’angolo dal 75% dei soci della ...