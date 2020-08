A chi è morto per difendere la natura dobbiamo molto più di quanto immaginiamo (Di sabato 1 agosto 2020) di Diego Battistessa* Duecentododici persone sono state uccise nel solo 2019 per aver cercato di difendere la natura. Lo dice Global Witness, Ong nata nel 1993, che con il suo report (reso pubblico il 29 di luglio) spiega come la lotta contro l’espoliazione di risorse vitali come l’acqua e l’opposizione alla distruzione sistematica di ecosistemi millenari è costata la vita di questi uomini e donne che hanno difeso la nostra casa comune. In un contesto legato fortemente al cambiamento climatico, ancora una volta l’America Latina detiene un record tutt’altro che lusinghiero: infatti solo nella regione latinoamericana sono avvenuti due terzi degli omicidi contro i difensori ambientali. Proprio la Colombia, tornata recentemente alle cronache italiane per la morte dell’italiano Mario Paciolla (le cui cause non sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

