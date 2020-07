Uccisero il padre dopo anni di violenze e abusi sessuali: sorelle rischiano fino a 15 anni di carcere (Di venerdì 31 luglio 2020) Nel 2018 Uccisero il padre a coltellate dopo aver subito per anni abusi, violenze e umiliazioni. Oggi Krestina, Angelina e Maria Khachaturya (che all’epoca dei fatti avevano 19, 18 e 17 anni) rischiano una condanna fino a 15 anni di carcere in Russia. A riportare la vicenda è la Cnn.Il corpo senza vita dell’uomo, Mikhail Khachaturyan (all’epoca 57enne), fu ritrovato sulle scale di un condominio di Mosca: decine le coltellate riscontrate al petto e al collo. A quanto si apprende, poche ore prima era tornato dal ricovero in una clinica psichiatrica ed era tornato a tormentare le figlie, minacciandole con un coltello.Stando alla ... Leggi su huffingtonpost

