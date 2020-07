Serie A: domani la premiazione della Juventus. La nota (Di venerdì 31 luglio 2020) Attraverso una nota, la Lega Serie A ha fatto sapere che domani avverrà la premiazione della Juventus, vincitrice del campionato. Ecco quanto si legge: “Sabato 1 agosto la Lega Serie A e TIM consegneranno alla Juventus, Società vincitrice dello Scudetto 2019/2020, la Coppa di Campione d’Italia. La premiazione avrà luogo in Tribuna “Gianni e Umberto Agnelli” all’Allianz Stadium di Torino al termine della gara Juventus-Roma, alla presenza di Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo, Presidentee Amministratore Delegato di Lega Serie A, e di Luca Josi, Di-rettore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM. Lo Scudetto. come simbolo ... Leggi su alfredopedulla

MAzzimonti93 : RT @TMit_news: Domani per Sandro #Tonali sarà l'ultima col Brescia ??. Lo attende un futuro, probabilmente ad alto livello ??, in Serie A. Da… - Pall_Gonfiato : #Juventus: domani sarà festa all'#AllianzStadium per la premiazione dello scudetto - sportli26181512 : Inzaghi, a Napoli record di panchine Lazio: 'È stata una stagione memorabile': Inzaghi, a Napoli record di panchine… - lecomteyami : RT @iamtoad: Qual è quel finale di una serie che non riuscirete mai a superare ed ogni volta che sentite le battute finali cominciate a pia… - TuttoMercatoWeb : Spera che domani non sia l'ultima di Ibra al Milan? Pioli è chiaro e netto: 'Sì' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie domani Serie A, 38^ giornata: le designazioni per le gare di domani. Juve-Roma a Rocchi TUTTO mercato WEB SNAI, Serie A – Atalanta-Inter a quote stretteIl sorpasso di Gasperini vale 2,35

La Dea è leggermente favorita nella sfida che può valere il secondo posto – In caso di pareggio possono entrambe essere beffate, se la Lazio vincerà a Napoli, dove Inzaghi è in vantaggio su Gattuso – ...

Dopo Juve-Roma la premiazione dei campioni d'Italia

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Domani la Lega Serie A e Tim consegneranno alla Juventus, squadra vincitrice dello Scudetto 2019/20, la coppa di campione d'Italia. La premiazione si svolgerà nella tribuna 'Gi ...

La Dea è leggermente favorita nella sfida che può valere il secondo posto – In caso di pareggio possono entrambe essere beffate, se la Lazio vincerà a Napoli, dove Inzaghi è in vantaggio su Gattuso – ...(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Domani la Lega Serie A e Tim consegneranno alla Juventus, squadra vincitrice dello Scudetto 2019/20, la coppa di campione d'Italia. La premiazione si svolgerà nella tribuna 'Gi ...