Scooter contro pullman: grave incidente fra Grosseto e Marina (Di venerdì 31 luglio 2020) incidente grave sulla strada delle Collacchie, nei pressi di Marina di Grosseto . Uno Scooter è finito contro un autobus. Lo scontro sarebbe stato frontale. Alla guida del mezzo a due ruote c'era un ... Leggi su lanazione

L'uomo stava viaggiando in direzione della città quando ha perso il controllo dello scooter ed è finito contro un autobus MARINA DI GROSSETO. La tragedia si è consumata in una manciata di secondi: un ...Grosseto, 31 luglio 2020 - Incidente grave sulla strada delle Collacchie, nei pressi di Marina di Grosseto. Uno scooter è finito contro un autobus. Lo scontro sarebbe stato frontale. Alla guida del me ...