Roma, saldi al via: ma tra caldo e pochi turisti c'è il rischio flop (Di venerdì 31 luglio 2020) Tra promozioni e sconti fino al 50%, parte la stagione dei saldi estivi per dare una boccata di ossigeno ai negozi di Roma. Ma si teme il flop: con l'assenza dei turisti si rischia la perdita di oltre ... Leggi su leggo

Roma, 31 lug. (askanews) - Dopo le partenze in anticipo di Sicilia, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise e Piemonte, in tutte le altre regioni d'Italia è previsto per domani, 1 ...

Tra promozioni e sconti fino al 50%, parte la stagione dei saldi estivi per dare una boccata di ossigeno ai negozi di Roma. Ma si teme il flop: con l'assenza dei turisti si rischia la perdita di oltre ...

