Quando il PCI di Berlinguer combatteva l'immigrazione clandestina

Nel 1981, Quando l'ex compagno Matteo Salvini aveva 8 anni, presentammo la proposta di legge n. 2990* mirata a riconoscere agli immigrati regolari tutti diritti e i doveri attribuiti agli emigranti italiani soprattutto in Europa. di Agostino Spataro

Certo, oggi, il contesto politico nazionale e internazionale è mutato, tuttavia i valori restano. L’immigrazione è necessaria, ma va regolata, accolta nella legalità e nella solidarietà. In Italia sia ...

Ritorna la questione morale?

Periodicamente nel nostro paese si parla di “questione morale”. E, immancabilmente e giustamente, si cita l’ormai famosa intervista di Scalfari a Enrico Berlinguer, segretario generale del Pci, dell’i ...

