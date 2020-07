Porto Empedocle, 28 migranti positivi al Covid-19 (Di venerdì 31 luglio 2020) A Porto Empedocle 28 migranti positivi al Covid-19: chiusi in isolamento. Il sindaco lancia l’allarme per un possibile focolaio A Porto Empedocle 28 migranti sono risultati positivi al Covid-19. E’ bastato per far scattare l’allarme nel comune siciliano, con il sindaco che ha voluto lanciare un grido di emergenza. Si tratta di bengalesi e tunisini sbarcati mercoledì nell’isola di Lampedusa – al collasso – e trasportati a Porto Empedocle. Al momento sono tutti in isolamento nella tendostruttura montata dalla Protezione Civile ma nel piccolo paese della provincia di Agrigento la tensione è davvero alle stelle. I contagiati sono tutti ... Leggi su bloglive

