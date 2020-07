Nuova illuminazione del Parco lineare delle Mura Aureliane a Roma (Di venerdì 31 luglio 2020) Agenzia Vista, Roma, 31 luglio 2020 La sindaca di Roma Virginia Raggi: 'Ieri sera abbiamo acceso la Nuova illuminazione del Parco ... Leggi su leggo

virginiaraggi : Sono in via Gavio Massimo a Ostia Antica, sul litorale di Roma. Questa sera abbiamo acceso la nuova illuminazione p… - virginiaraggi : ??NUOVA ILLUMINAZIONE DELL’ARCO DI COSTANTINO Nuova illuminazione dell’Arco di Costantino Intervento realizzato in… - Simonasimo0 : @mbx1900 La nuova illuminazione serve per vedere meglio le buche e i rami che cadono?? - PrimaPaginaNews : RT @PrimaPaginaNews: #RomaCapitale e @AceaGruppo : nuova illuminazione artistica per il parco lineare delle #MuraAureliane - PrimaPaginaNews : #RomaCapitale e @AceaGruppo : nuova illuminazione artistica per il parco lineare delle #MuraAureliane… -