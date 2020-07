Nasa su Marte col drone Ma la sonda è già in crisi (Di venerdì 31 luglio 2020) Emanuela Fontana Dopo Cina e Emirati, l'America verso il Pianeta Rosso. La Perseverance cercherà segni di "vite" Si cercano tracce di vita, anche se potrebbe essere una vita diversa da come la conosciamo sulla Terra. Per questo alcuni scienziati hanno coniato un nuovo termine, lyfe, un'altra life, la vita possibile oltre le nostre esperienze, qualcosa di vivo ma che non appartiene alla memoria condivisa. Perseverance avrà questo compito: il rover della Nasa, missione Mars 2020, è in volo verso Marte, a caccia di una vita possibile, passata o presente, sul pianeta rosso. Il razzo Atlas è stato lanciato ieri come da programma alle 13,50 ora italiana dalla rampa 41 di Cape Canaveral, in Florida. Se la navicella che trasporta il nuovo rover della Nasa sul «pianeta rosso» supererà le ... Leggi su ilgiornale

