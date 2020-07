Microsoft Flight Simulator vola subito al primo posto tra i giochi più venduti su Steam (Di venerdì 31 luglio 2020) Microsoft Flight Simulator non è ancora uscito e, di recente, abbiamo scoperto che sarà lanciato anche su Steam nel mese di agosto. Attualmente, il titolo è pre-ordinabile, sulla piattaforma di Valve e, a quanto pare, ha già fatto breccia nel cuore degli appassionati.Già, perché il Simulatore si è subito ritrovato al primo posto tra i giochi più venduti su Steam (almeno sul sito italiano), il che dimostra che i giochi targati Xbox Games Studios stanno riscuotendo un notevole successo sullo store di Valve.Il dato è particolarmente interessante soprattutto se consideriamo alcuni punti. Innanzitutto, si tratta di un titolo non ... Leggi su eurogamer

