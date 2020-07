In DayDreamer Can e Sanem si fidanzano di nascosto? Anticipazioni dal 3 al 7 agosto (Di venerdì 31 luglio 2020) Siamo ormai al giro di boa per DayDreamer visto che il mese di agosto sta per iniziare e presto la programmazione potrebbe cambiare. Mediaset non si è ancora pronunciata ufficialmente ma presto avremo modo di vedere cosa succederà nel pomeriggio di Canale5 che proprio da lunedì perderà Beautiful (che lascerà il posto a Una Vita) e presto dovrebbe succedere lo stesso proprio con la soap spagnola in panchina per le vacanze di Ferragosto.In attesa di capire cosa succederà, all'orizzonte ci sono novità importanti per Can e Sanem. Quest'ultima ha ottenuto uno stage di un mese in azienda e si prepara a gestire la sua prima pubblicità come attrice e regista. Proprio per questo il set si sposterà nel suo quartiere in balia del malavitoso al quale proprio i genitori ... Leggi su optimagazine

MademoiselleFa8 : RT @tuttosadizayn: MA IL SORRISO DI CAN NEL VEDERE SANEM CHE TORNA IN UFFICIO #DayDreamer - SGOyAz : RT @nigritha_: '???????? ???????? ???????? ???? ???????????? ?????????' Can ha sempre spronato Sanem a raggiungere i suoi obiettivi, a combattere, e anche se quest… - SGOyAz : RT @fIeursdumal: can divit che dice “erkenci kus“ è POESIA e meritate di sentirlo in lingua originale #daydreamer - Maria01087247 : RT @martina_e_: La spontaneità di alcune scene di EK non smetterà mai di stupirmi. Can che ogni tanto se la ride sotto i baffi mi fa morire… - wynny1g : RT @MasterAb88: Boom storico #DayDreamer che parte alla grande. Ieri, 27 luglio, vola a oltre 2,6 milioni col 22,1%. Continua la marcia vin… -