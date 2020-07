Giù le vendite di Gazzetta e Marca: -26 milioni di ricavi (Di venerdì 31 luglio 2020) Che il lockdown e lo stop alle competizioni sportive nel secondo trimestre del 2020 avessero avuto un impatto negativo sulle vendite dei quotidiani sportivi era cosa nota da tempo. Nel comunicato di Rcs Mediagroup sui risultati del primo semestre emergono ora i riflessi economici sui conti della società presieduta da Urbano Cairo del crollo dei … L'articolo Giù le vendite di Gazzetta e Marca: -26 milioni di ricavi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

88Buzzo : RT @CalcioFinanza: Il lockdown e lo stop allo sport hanno pesato sulle vendite di Gazzetta e Marca: -26 milioni di euro di ricavi per Rcs n… - oden932 : RT @CalcioFinanza: Il lockdown e lo stop allo sport hanno pesato sulle vendite di Gazzetta e Marca: -26 milioni di euro di ricavi per Rcs n… - MarcoZH10 : RT @CalcioFinanza: Il lockdown e lo stop allo sport hanno pesato sulle vendite di Gazzetta e Marca: -26 milioni di euro di ricavi per Rcs n… - sportli26181512 : #Media #Notizie Giù le vendite di Gazzetta e Marca: -26 milioni di ricavi: Che il lockdown e lo stop alle competizi… - CalcioFinanza : Il lockdown e lo stop allo sport hanno pesato sulle vendite di Gazzetta e Marca: -26 milioni di euro di ricavi per… -

Ultime Notizie dalla rete : Giù vendite Dopo il volo giù da una scarpata la Mercedes S 400 Hybrid è ancora pressoché intatta autoblog.it