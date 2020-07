E’ morto Alan Parker, il regista di “Fuga di mezzanotte” e del musical “Evita” (Di venerdì 31 luglio 2020) Si è spento oggi, dopo una lunga malattia a quanto riferisce la Bbc, il regista britannico Alan Parker (classe 1944) celebre per film come Fuga di mezzanotte e Mississippi Burning e per i tanti musical che diresse, tra cui Evita, con Madonna nelle vesti di Evita Peron (1996). Il film fu premiato con un Oscar alla migliore canzone e un Golden Globe a Madonna come miglior attrice protagonista. Nel 1966 Alan Parker aveva sposato Annie Inglis, da cui ha divorziato nel 1992 e da cui ha avuto quattro figli. Nel 2002 è stato insignito del titolo di cavaliere del Regno Unito. Nel 2003 è stato candidato all’Orso d’oro al Festival di Berlino per il film “The Life of David Gale”, interpretato da Kevin Spacey e Kate ... Leggi su secoloditalia

