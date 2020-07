Carlo Siano il tentatore usato da Anna deluso e amareggiato: “Di lei non mi resta un buon ricordo” (Di venerdì 31 luglio 2020) Nella puntata di Temptation Island andata in onda il 30 luglio 2020, abbiamo più volte sentito dire ad Anna che la sua vicinanza a Carlo, era solo frutto di una strategia. “La mia finta storia con Carlo” ha detto esordendo al falò di confronto. Peccato che non avesse comunicato al giovane tentatore, che il suo avvicinarsi, era dettato solo da un diabolico piano. E quando Andrea le faceva notare che aveva sbagliato anche nei confronti del “povero tentatore”, Anna rispondeva che in fondo Carlo è grande, grosso e vaccinato. Andrea a questa affermazione, proprio ieri ha risposto: “Ma se ha solo 23 anni”… E dopo aver visto le puntate da casa, Carlo dice la sua e non ci va leggero con ... Leggi su ultimenotizieflash

