Bryan Callen, l’attore di The Goldbergs accusato di stupro e molestie da quattro donne (Di sabato 1 agosto 2020) L'attore Bryan Callen avrebbe stuprato e molestato quattro donne che lo hanno accusato dalle pagine del Los Angeles Times; lui smentisce con fermezza, ma Amy Schumer sostiene le sue presunte vittime. L'attore Bryan Callen è stato accusato di stupro e cattiva condotta sessuale da quattro donne. Il protagonista della serie The Goldbergs ha negato le affermazioni delle presunte vittime che sono state pubblicate sul Los Angeles Times. Bryan Callen è un vecchio amico di Chris D'Elia accusato di aver molestato minorenni adescandole via social, alcuni giorni fa lo aveva difeso nel suo podcast. Oggi è lo stesso protagonista ... Leggi su movieplayer

