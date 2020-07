Avanti col Reddito di cittadinanza. Pure la Corte dei Conti promuove la riforma del Movimento: per i magistrati contabili il sussidio ha contribuito ad arginare la povertà (Di venerdì 31 luglio 2020) Promosso a pieni voti. Checché ne dicano i più intransigenti detrattori. A cominciare da quelli del Centrodestra. Perché come rilevano i Cinque Stelle, “anche la Corte dei Conti, in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, ha di recente evidenziato l’enorme contributo del Reddito di cittadinanza nell’arginare la condizione di povertà di oltre 1,2 milioni di famiglie”. Un verdetto che, secondo il Blog delle Stelle, fa giustizia “delle menzogne delle opposizioni e, in particolare, di Giorgia Meloni. La deputata, famosa per il vizietto di assentarsi dai lavori parlamentari, si è permessa di dire che il Reddito di cittadinanza equivale a ‘strapagare le persone per stare a casa senza fare ... Leggi su lanotiziagiornale

Ultime Notizie dalla rete : Avanti col Avanti col Reddito di cittadinanza. Pure la Corte dei Conti promuove la riforma del Movimento: per i magistrati contabili il sussidio ha contribuito ad arginare la povertà LA NOTIZIA Ru all’atto finale grazie al lavoro di Luca Guadagnucci

La maggioranza è soddisfatta del risultato ottenuto in materia di nuovo Regolamento urbanistico. A detta di molti "se è arrivato dove è arrivato in così poco tempo, lo si deve soprattutto a Luca Guada ...

Calci, pugni e schiamazzi. Movida a Milano: altra notte da incubo /VIDEO

Milano, 31 luglio 2020 - Calci, pugni, spintoni e bestemmie dalle 4.10 in avanti, sotto le finestre delle case in via Manuzio a Milano, in zona Porta Venezia. Alcuni residenti hanno filmato la rissa d ...

