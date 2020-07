USA: Fa il Bagno Insieme alla Figlia e Viene Sbranata da un Grosso Pesce, Aveva 63 Anni (Di giovedì 30 luglio 2020) Julie Holowach, 63 Anni, di New York, ha subito un attacco mortale da parte di uno squalo bianco sulle coste del Maine, è il primo caso letale dello stato dal 2010. Si trovava nella zona della città di Portland, più precisamente a Bailey Island, nello stato del Maine quando è stata attaccata mortalmente da uno squalo bianco. SI tratta di Julie Holowach, donna 63enne di New York, è il primo attacco mortale da parte di questi animali nello stato dal 2010, sono infatti casi piuttosto rari poiché il predatore preferisce cacciare in acque più tiepide. La vittima era un’ex dirigente del mondo della moda da poco in pensione, nel momento dell’aggressione si trovava assieme alla Figlia (totalmente illesa) ad appena 20 metri dalla costa. “La ... Leggi su youreduaction

Julie Holowach, una donna di 63 anni di New York, è stata sbranata da uno squalo bianco vicino a Bailey Island, non distante dalla città di Portland, nello Stato del Maine. Si tratta del primo attacco ...

