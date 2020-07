Un governo di suonati. Lo show di Conte & Co. per nascondere le magagne (Di giovedì 30 luglio 2020) L'esibizione è durata in tutto un paio di minuti. Davanti a Montecitorio ieri sera bacchette in mano Giuseppe Conte, mezzo suo governo e il presidente della Camera Roberto Fico hanno fatto rullare i tamburi e suonato i piatti di una improvvisata orchestrina. Il premier sulle prime ha provato a dirigere i veri musicisti che erano in piazza, i ragazzi «diversi» della Banda Rulli Frulli di Mirandola, che erano lì insieme agli amici del Tortellante e a quelli di PizzAut con le loro cucine mobili affollate da giovani pizzaioli autistici. Erano tutti lì da ore per una iniziativa sulla disabilità organizzata dal senatore Eugenio Comincini di Italia Viva. Con il suono dei tamburi quei bravissimi ragazzi avevano naturalmente attirato la curiosità dei passanti, e fra loro anche quella di alcuni ... Leggi su iltempo

