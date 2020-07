Tutto tace su L’Amica Geniale 3, la messa in onda slitta al 2022? (Di giovedì 30 luglio 2020) Tutto tace su L'Amica Geniale 3 e i fan temono già il peggio. Come è possibile che una serie che mancina ascolti record e che è stata esportata, con successo, negli Usa, non sia una questione da risolvere subito per la Rai? In questi giorni i fan hanno atteso inutilmente di conoscere le sorti e le novità sul nuovo capitolo, il terzo della saga di Elena Ferrante, ma inutilmente. Il Covid 19 ha spazzato via ogni progetto fatto dalla produzione e questo ha rallentato i lavori in corso e questo, inevitabilmente, si rifletterà anche sulla messa in onda, ma in soldoni questo cosa significherà?L'Amica Geniale 3 doveva essere il fiore all'occhiello dell'inverno di fiction di Rai1 ma possiamo ormai dire con certezza che la storia di Elena e Lila non ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Tutto tace Bisceglie, tutto tace BisceglieViva Soncino al voto, sinistra confusa

Sette settimane al voto e mentre su una sponda è tutto chiaro, sull’altra ancora molto c’è da decidere. Le elezioni a Soncino, quasi 9.000 abitanti e borgo storico in mano al centrodestra da tre torna ...

Intitolazione a Craxi, era già tutto deciso

La delibera per l’intitolazione dei giardini di piazzale Matteotti a Bettino Craxi è datata 30 giugno. La giunta l’ha approvata un mese fa all’unanimità, assenti Giuliana Ceccarelli, Andrea Nobili, Mi ...

