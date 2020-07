Traffico Roma del 30-07-2020 ore 17:30 (Di giovedì 30 luglio 2020) Luceverde Roma ancora un buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto e studio Marina riccomi code a tratti sul Raccordo Anulare tra via Pontina e via Appia lungo la carreggiata esterna Traffico rallentato su via Pontina tra il raccordo è Castel di Decima in direzione Pomezia rallentamenti per incidente lungo via Salaria tra la tangenziale est e l’aeroporto dell’Urbe Verso il raccordo anulare qualche disagio anche sulla via Flaminia dovessi rallenta tra Grottarossa e il raccordo in direzione di quest’ultimo in zona Centocelle rallentamenti per incidente su Viale delle Gardenie via da quest’oggi nel quartiere Gianicolense lavori su via Francesco Massi istituito il divieto di transito tra la Circonvallazione Gianicolense via Guido Guinizelli tutti i giorni dalle 930 alle 17:30 lavori Questa notte è lungo il ... Leggi su romadailynews

CCISS_Ministero : A12 Roma-Civitavecchia fine traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Torrimpietra (Km 14,9) e A12 Svincolo… - TrafficoA : A1 - Attigliano-Orte - Traffico Bloccato A1 Firenze-Roma Traffico Bloccato tra Attigliano e Orte per incendio - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico bloccato causa incidente tra Svincolo Orte (Km 492) e A1 Svincolo Magliano Sabina (K… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 30-07-2020 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Raccordo Anulare ???? code a tratti tra Casilina e Laurentina >Interna #luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 30-07-2020 ore 13:30 RomaDailyNews Roma Prenestino, getta il figlio di 7 mesi nell’acqua bollente dopo lite con la moglie

La moglie lo rimprovera perché incontra in casa persone invischiate nel traffico di droga, nonostante sia ai domiciliari. Lui, per vendetta, mette il loro figlio di sette mesi sotto l’acqua calda.

Autoarticolato fermo in A1, lunghe code in autostrada nel fiorentino

Traffico in tilt sull'autostrada A1 nel fiorentino. Sulla A1 Milano-Napoli, nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 luglio, tra il bivio per la A11 Firenze-Pisa nord e Firenze Impruneta in direzione Roma, ...

La moglie lo rimprovera perché incontra in casa persone invischiate nel traffico di droga, nonostante sia ai domiciliari. Lui, per vendetta, mette il loro figlio di sette mesi sotto l’acqua calda.Traffico in tilt sull'autostrada A1 nel fiorentino. Sulla A1 Milano-Napoli, nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 luglio, tra il bivio per la A11 Firenze-Pisa nord e Firenze Impruneta in direzione Roma, ...