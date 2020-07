Temptation Island, il pubblico deluso dalla reazione di una delle donne (Di giovedì 30 luglio 2020) Temptation Island regna tra i programmi televisivi estivi ma un dettaglio non sfugge al pubblico Temptation Island continua ad essere uno dei programmi tanto attesi e seguiti dal pubblico di canale 5 che non aspettava altro che l’inizio del reality. Un dettaglio non è passato inosservato durante la penultima puntata andata in onda martedì. Antonio ed Annamaria sono usciti insieme dopo un falò tanto difficile. La 43enne è arrivata al dunque chiedendo il falò di confronto finale anticipatamente. Hanno trascorso 12 giorni separati, lei tra lacrime e delusioni, lui più che altro nel pieno divertimento. L’uomo si è avvicinato tantissimo ad una delle tentatrici, Ilaria, tanto da arrivare a subire il rimprovero ... Leggi su kontrokultura

