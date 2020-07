Temptation Island, Antonella Elia lascia Pietro Delle Piane e torna a casa da sola (Di giovedì 30 luglio 2020) Nella puntata finale di Temptation Island, abbiamo visto l'epilogo del falò di confronto finale tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, terminato, nella puntata andata in onda due giorni fa, con uno schiaffo da parte della Elia, furibonda con il compagno.Nella puntata di stasera, Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno rivisto le immagini in cui l'attore ammette di aver baciato la single Beatrice, convinto di aver eluso telecamere e microfoni. 30 luglio 2020 22:09. Leggi su blogo

