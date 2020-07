Stroncata da una grave malattia, muore edicolante bresciana (Di giovedì 30 luglio 2020) La comunità di Lumezzane, e di Piatucco in particolare, piange la scomparsa di Nereide Zanetti, storica edicolante morta a soli 54 anni dopo aver lottato a lungo con una terribile malattia, che ... Leggi su bresciatoday

LucaNameiswolf : @NardiLuisa @CpnMro @AzzolinaLucia Ecco, una carriera politica stroncata sul nascere: il giovane Corrado è troppo r… - LisaLiveNLearn : Una giornata così bella stroncata sul finale dal mal di testa #lamentarsisempre - _vitroia_ : @Yi_Benevolence @NardoneVadim @misscantelli @Corriere Nel 2020 persone con problemi di pressione, diabete o qualunq… - Usb_23_ : Niente, non riesco nemmeno ad arrivare a 5, forse il professore aveva ragione. Al massimo scrivo per il cinema mut… - Musdom1 : @Tg1Raiofficial @ComuneAgrigento La scala dei turchi è sempre stata così, è tutta una pubblicità per attirare i tur… -

Ultime Notizie dalla rete : Stroncata una Stroncata da una malattia, si è spenta la maestra Marmiroli il Resto del Carlino L’incredibile mistero che circonda una leggenda del tennis, Alice Marble

Se pensate che la vita di John McEnroe sia stata ricca di colpi di scena, allora forse non conoscete la storia della 'Garbo del tennis': Alice Marble ...

Nel "Bronx" nel centro di Firenze: "Noi, ostaggio degli africani"

Minacce, risse e spargimenti di sangue. Poi lo spaccio. Nel buio dei vicoli con i sanpietrini dove il rumore delle biciclette è il sottofondo inquietante di un quartiere stroncato dal degrado, i pushe ...

Se pensate che la vita di John McEnroe sia stata ricca di colpi di scena, allora forse non conoscete la storia della 'Garbo del tennis': Alice Marble ...Minacce, risse e spargimenti di sangue. Poi lo spaccio. Nel buio dei vicoli con i sanpietrini dove il rumore delle biciclette è il sottofondo inquietante di un quartiere stroncato dal degrado, i pushe ...