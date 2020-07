Scostamento di bilancio, nel testo c’è lo spettro del Mes (che non viene mai citato) (Di giovedì 30 luglio 2020) Il voto sullo Scostamento di bilancio riapre il caso del Mes, inserito, senza mai essere citato, nel testo della risoluzione presentata dalla maggioranza. Dopo il voto sullo Scostamento di bilancio – approvato da Camera e Senato – circola con insistenza la sigla del Mes, che torna ad agitare la maggioranza. Il motivo è semplice. Forse neanche tanto fondato, comunque tanto basta per riaprire il dibattito su una questione tutt’altro che conclusa. Scostamento di bilancio, nel testo lo spettro del Mes (che non viene mai citato) Nel testo della risoluzione di maggioranza sul Piano nazionale di riforme che accompagna la votazione sullo ... Leggi su newsmondo

borghi_claudio : Come avete visto la storia dei voti mancanti sullo #scostamento di bilancio era fiato sprecato, ci sono troppi nel… - ettore_licheri : Con lo scostamento di bilancio proroghiamo la cassa integrazione, rinviamo le scadenze fiscali, rafforziamo il fond… - gualtierieurope : Il Parlamento ha approvato, con una forte coesione della maggioranza, lo #scostamento di bilancio e il #PNR. Una bu… - ringetto65 : RT @AdrianoSalis: Mi sa che stavolta la #sorelladItalia ha esagerato! Tutta questa rabbia, questo odio sputato come il veleno dei serpenti,… - albemutti : RT @MarcoCantamessa: Traduzione per i credenti nel Campo dei Miracoli. Scostamento di bilancio = + debito Più debito = + tasse future. Q… -