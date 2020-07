Samsung abbandona l’assistente vocale Bixby (su pressione di Google?) (Di giovedì 30 luglio 2020) (Foto: Samsung)Alla fine sembra che Google sarebbe riuscita nell’intento di far cedere Samsung ad abbandonare i servizi proprietari come l’assistente Bixby e il Galaxy Store in favore di Google Assistant e delle app Google per Android. Per farlo sarebbe stato naturalmente necessario mettere sul piatto vantaggi economici. Un ennesimo passo da parte di Mountain View per cercare di uniformare l’universo Android sulle fondamenta del proprio ecosistema. Il braccio di ferro tra Google e Samsung dura da anni. Il colosso coreano aveva presentato Bixby nel 2017 come evoluzione dell’S-Voice ufficializzato nel 2012 assieme alle applicazioni e all’app-store per i propri smartphone Galaxy. Di recente, ... Leggi su wired

