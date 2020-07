Rai - Osimhen, depositato ieri il Lega il contratto via pec: le ultime (Di giovedì 30 luglio 2020) Il giornalista ed esperto di mercato della Rai Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per dare le ultime sulla trattativa Victor Osimhen: "ieri notte, il Napoli ha depositato in Lega il contratto preliminare di Victo ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Rai - Osimhen, depositato ieri il Lega il contratto via pec: le ultime - news24_napoli : RAI – Karnezis e Manzi al Lille serviranno al Napoli per incamerare… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: RAI - Perillo: 'Osimhen ha firmato, grande acquisto per il Napoli' - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: RAI - Perillo: 'Osimhen ha firmato, grande acquisto per il Napoli' - susydigennaro : RT @napolimagazine: RAI - Perillo: 'Osimhen ha firmato, grande acquisto per il Napoli' -