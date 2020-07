«Niente grandi eventi per tutto il 2020» (Di giovedì 30 luglio 2020) La Conferenza dei direttori cantonali della sanità vuole valutare l'evoluzione della pandemia Leggi su media.tio.ch

AnTonio53331848 : @MaurilioVitto Fesserie Forse qualche piccolo evasore sarà ostacolato ma i grandi continueranno a farlo Creare disa… - MissingMerlin : RT @chiarsherlocked: 'Non volevo mettervi in quella posizione' 'È questo che ti preoccupava?' 'Certi uomini nascono per arare i campi, altr… - SiracusaStefano : @annatomasi1 @GianfrancoSanni @LCuccarini Aggiungerei pure una che non deve niente a nessuno, che si è fatta strada… - L_Imbranauta : @VolpeReal “Guarda amore erano proprio grandi... dei vampiri!! Una era circa 1.85, mor* e degli occhi che mi hanno… - Funambolo82 : RT @violalaviola: Non mi sono mai sentita più libera da mode e convenzioni come in questo periodo della mia vita. Non me ne frega un cazzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente grandi Niente concerti? Si fa rap in disco. Rocco Hunt, Ghali e Salmo con i loro "dj set" tra Praja, Vecchia Fattoria e Luna... Spettakolo.it Sui banchi anche Scavolini scarica Arcuri

“Niente si può improvvisare ... “Ripeto, bisogna parlare con chi sa fare questo lavoro. In linea di massima, bisogna organizzare tutta la filiera produttiva a partire dai fornitori”. Una smentita ...

Niente casco o patente. Poche regole per guidarli

«I monopattini elettrici non sono dei giocattoli. Il rischio è questi mezzi di trasporto, che in un sistema di mobilità integrato dovrebbero avere una funzione di prossimità, ovvero percorrere l'ultim ...

“Niente si può improvvisare ... “Ripeto, bisogna parlare con chi sa fare questo lavoro. In linea di massima, bisogna organizzare tutta la filiera produttiva a partire dai fornitori”. Una smentita ...«I monopattini elettrici non sono dei giocattoli. Il rischio è questi mezzi di trasporto, che in un sistema di mobilità integrato dovrebbero avere una funzione di prossimità, ovvero percorrere l'ultim ...