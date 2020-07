“Mi mancava questo”. Riccardo Guarnieri torna sui social e vuota il sacco: le sue parole sulle storia con Ida Platano (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo settimane di assenza dai social ecco che Riccardo Guarnieri torna a far sentire la sua voce. La sua storia con Ida Platano ha fatto sognare molti. Si era arrivati a parlare addirittura di matrimonio poi, all’improvviso, la storia era naufragata. E adesso Riccardo Guarnieri torna a alzare la voce. Il protagonista del Trono Over era assente da Instagram da mesi ormai, da quando durante la quarantena faceva dirette insieme alla sua ex fidanzata Ida Platano. Sì, Ida è di nuovo la ex di Riccardo. Tra i due è finita per l’ennesima volta e dopo vari sospetti abbiamo avuto conferma della fine della relazione nelle ultime settimane. Ida ha raccontato al ... Leggi su caffeinamagazine

felvpato : ho rimesso mio figlio nel tweet fissato ???????????? mi mancava - lifede_ : PAOLO È IN SICILIA okay mi mancava dirlo. - Heartbeat_Noise : @cursed_98 Non ti ho detto di quella volta in cui un compagno di classe mi ha quasi strangolato quando eravamo solt… - filipposvibes : Filippo in tendenza MI MANCAVA TUTTO QUESTO ?? #irama - fellinloveforu : @nontelodicomai Con la quarantena ho scoperto che amo sempre di più stare da sola, e occasionalmente vedermi con le… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi mancava Recalcati: “La libertà è vuota senza solidarietà” la Repubblica