«Losanna grande occasione, so che ci sarà una concorrenza enorme» (Di giovedì 30 luglio 2020) Sempre più forti e competitivi, i vodesi mirano ai piani altissimi dell'hockey rossocrociato. La parola a Mauro Jörg Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : «Losanna grande occasione, so che ci sarà una concorrenza enorme» - Fede_CC83 : RT @gombacci: Oggi 24 luglio ricorre l'anniversario del Trattato di Losanna (1923) in cui le grandi potenze superavano il Trattato di Sevre… - tommasobenocci : RT @gombacci: Oggi 24 luglio ricorre l'anniversario del Trattato di Losanna (1923) in cui le grandi potenze superavano il Trattato di Sevre… - TeleradioNews : Arrivata la decisione del Tas sulla questione Manchester City - SalernoEditrice : RT @gombacci: Oggi 24 luglio ricorre l'anniversario del Trattato di Losanna (1923) in cui le grandi potenze superavano il Trattato di Sevre… -

Ultime Notizie dalla rete : Losanna grande Il Losanna fa un passo verso la Super RSI.ch Informazione Scommesse: combo Fulham @1.84 verso la finale playoff e Goal @1.78 Goteborg, le schedine del giovedì

Passiamo a Rosenborg – Viking nella massima divisione norvegese e i padroni di casa viaggiano con il vento in poppa: segno 1 @1.77. Infine, derby di Losanna per la Challenge League elevitica. In ...

Le "multissime" in Ticino: ecco chi ha pagato di più

BELLINZONA - Una stangata da 14mila franchi. Per non avere rispettato la distanza di sicurezza in autostrada, un 22enne di Biasca ha perso il lavoro e – se non trova i soldi – rischia anche la galera.

Passiamo a Rosenborg – Viking nella massima divisione norvegese e i padroni di casa viaggiano con il vento in poppa: segno 1 @1.77. Infine, derby di Losanna per la Challenge League elevitica. In ...BELLINZONA - Una stangata da 14mila franchi. Per non avere rispettato la distanza di sicurezza in autostrada, un 22enne di Biasca ha perso il lavoro e – se non trova i soldi – rischia anche la galera.