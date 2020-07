Juventus, presentata la nuova maglia per la stagione 2020-2021 (Di giovedì 30 luglio 2020) Attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale, la Juventus svela le divise per la prossima stagione. Ecco il comunicato della società bianconera: “Tradizione, arte, eleganza, eccellenza, innovazione. Tutto in un’unica maglia, o meglio, in una maglia unica: la prima divisa ufficiale della Juventus per la stagione 2020/21, svelata oggi da adidas. La tradizione è rappresentata dal ritorno delle strisce bianco e nere, che si presentano però in una forma nuova e più moderna. Ecco allora il richiamo all’arte contemporanea: le stripes sono proposte come un’unica pennellata su fronte e maniche, regalando alla divisa un design nuovo e accattivante, che mantiene il DNA del club, ... Leggi su alfredopedulla

