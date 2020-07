Herman Cain è morto: aveva contratto il Covid (Di giovedì 30 luglio 2020) Herman Cain, ex candidato alla Casa Bianca, è morto all’età di 74 anni. Il politico statunitense aveva contratto il Covid Lutto nel mondo della politica statunitense. Herman Cain è morto all’età di 74 anni. L’ex candidato alla Casa Bianca era malato di Covid-19. Nel 2011 era stato per alcune settimane il favorito per il Partito Repubblicano per poi lasciare definitivamente il mondo della politica dopo le accuse di molestie sessuali. Cain, afroamerCaino, era ricoverato in ospedale e stava lottando contro il coronavirus. Possibile l’abbia contratto durante il comizio di Trump a Tulsa; d’altronde il politico ... Leggi su bloglive

