Diletta Leotta conquista un angolo di paradiso | Lei in foto come un sogno proibito (Di giovedì 30 luglio 2020) Diletta Leotta è ufficialmente in vacanza e in un momento delicato come quello che sta attraversando nella vita sentimentale, lei ha conquistato già il suo angolo di paradiso. Daniele Scardina è tornato nel cuore di Milano, dove sta curando un progetto che lo vede accanto ad Ignazio Moser, se lui è di nuovo in città … L'articolo Diletta Leotta conquista un angolo di paradiso Lei in foto come un sogno proibito proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Tra Leotta e Toretto un addio burrascoso

Dietro la separazione tra Diletta Leotta e Daniele Scardina ci sarebbe un grave “inciampo” che ha spinto la showgirl a rompere. La Leotta, infatti, avrebbe scoperto che il pugile si è preso una ...

