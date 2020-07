Coronavirus, Brasile supera i 90mila morti. Record di morti in Florida. Picco di casi in Perù e Australia (Di giovedì 30 luglio 2020) Venticinquesimo giorno di aumenti a tripla cifra dei contagi in Australia, dove lo Stato di Victoria in 24 ore ha conteggiato altri 700 nuovi casi e 13 morti. Record di infezioni dal 12 giugno per il Perù, che sono più di 400mila (18.816 i decessi), mentre il Brasile registra più di 90mila morti. La pandemia, che preoccupa di nuovo anche l’Europa e specialmente Spagna, Germania e Francia, assume dimensioni sempre maggiori, col superamento di 17 milioni di casi ufficiali di Covid-19 e 667mila vittime. Gli Usa continuano a detenere il peggiore primato mondiale con oltre 4,4 milioni di casi, seguiti da Brasile (2,5 milioni) e India (1,5 milioni). ... Leggi su ilfattoquotidiano

