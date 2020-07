Caos procure: Palamara interrogato per oltre 8 ore (Di giovedì 30 luglio 2020) L'ex presidente dell'Anm, accompagnato dai suoi difensori, e' arrivato in procura a Perugia alle 15 dove e' stato sentito dai pm Mario Formisano e Gemma Miliani per oltre otto ore Leggi su firenzepost

Interrogatorio fiume per l’ex consigliere del Csm Luca Palamara davanti ai pm di Perugia dopo le nuove contestazioni di corruzione in atti giudiziari e violazione del segreto istruttorio. Palamara, gi ...

Caos migranti in Sicilia, fuga di due stranieri dal centro di accoglienza di Ragusa

Due migranti, ospiti in un centro di accoglienza di Ragusa, sono fuggiti e già da qualche ora sono iniziate le ricerche per tentare di rintracciarli. Si trovavano nella struttura per osservare il peri ...

