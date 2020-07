Camera: Dori (M5S), 'Musica a Montecitorio per organizzare concerti' (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - “Abbiamo votato il bilancio della Camera e sono molto soddisfatto per un ordine del giorno a mia prima firma che è stato accolto durante l'esame del provvedimento: si tratta di un invito alla presidenza della Camera e al Collegio dei questori per promuovere sempre di più nelle sale di rappresentanza concerti di Musica da Camera, sinfonica o lirica italiana, aperti al pubblico. Questo ramo del Parlamento potrà così fare la sua parte nel mantenere viva la migliore tradizione Musicale italiana, elemento della nostra identità nazionale”. Così Devis Dori, deputato del Movimento 5 Stelle. "Puntiamo -spiega- a lanciare una nuova iniziativa che potrebbe chiamarsi 'Musica a ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Camera: Dori (M5S), 'Musica a Montecitorio per organizzare concerti'... - AgCultNews : Bilancio Camera, Dori (M5S): Valorizziamo patrimonio culturale portando la musica a Montecitorio @Montecitorio… -

Ultime Notizie dalla rete : Camera Dori Bilancio Camera, Dori (M5S): Valorizziamo patrimonio culturale portando la musica a Montecitorio AgCult Camera: Dori (M5S), 'Musica a Montecitorio per organizzare concerti'

(Adnkronos) - “Abbiamo votato il bilancio della Camera e sono molto soddisfatto per un ordine del ... elemento della nostra identità nazionale”. Così Devis Dori, deputato del Movimento 5 Stelle.

Due cruenti agguati per il controllo dell’area, chiusa l’inchiesta sul presunto killer

CASARANO – Associazione mafiosa, tentati omicidi, armi pesanti, persino da guerra. E l’immancabile spaccio di stupefacenti, affare attorno al quale ruota una parte sostanziosa degli introiti delle ...

(Adnkronos) - “Abbiamo votato il bilancio della Camera e sono molto soddisfatto per un ordine del ... elemento della nostra identità nazionale”. Così Devis Dori, deputato del Movimento 5 Stelle.CASARANO – Associazione mafiosa, tentati omicidi, armi pesanti, persino da guerra. E l’immancabile spaccio di stupefacenti, affare attorno al quale ruota una parte sostanziosa degli introiti delle ...