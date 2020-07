Allenatore Torino: Giampaolo in pole, pronto un biennale (Di giovedì 30 luglio 2020) Sembra essersi delineato il futuro della panchina del Torino: Marco Giampaolo è pronto a succedere a Moreno Longo Marco Giampaolo è pronto a diventare il nuovo Allenatore del Torino. Secondo Sportitalia l‘ex tecnico del Milan ha incontrato nei giorni scorsi il ds Vagnati. Il confronto è stato positivo e nei prossimi giorni incontrerà Cairo. L’accordo tra le parti dovrebbe trovarsi su un contratto biennale le cui cifre non sono ancora note. Il nuovo progetto granata ripartirà quasi sicuramente da Giampaolo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

